Чем заменить бархатцы на грядке, чтобы отпугнуть мух, вредителей и даже нечистую силу.

Бархатцы - яркие, аккуратные и неприхотливые цветы. Их часто садят для украшения сада, а еще они отгоняют разного рода насекомых и вредителей. Впрочем, не только бархатцы умеют делать это - есть и другие цветы, которые не просто украшают клумбу. Мы расскажем, что посадить вместо бархатцев на клумбе, в саду или на огороде.

Ранее мы рассказывали, что посадить на рассаду в феврале, чтобы получить хороший урожай весной.

Пиретрум

Этот цветок еще называют ромашка пиретрум - из-за внешней схожести. Но пиретрум более крупный и разноцветный, чем ромашка.

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Неприхотливое и в основном многолетнее растение, которое хорошо смотрится в цветниках: пиретрум можно использовать как бордюрные цветы, а можно посадить возле беседки или террасы. Листья пиретрума издают аромат, похожий на запах полыни, а сам цветок отпугивает тлю, паутинного клеща и яблоневую плодожорку.

Календула

Календулу, или ноготки, ценят за красоту и цветение до самых заморозков. Также календула известна множеством полезных свойств - например, она помогает в лечении болезней внутренних органов, нервной системы. Поэтому цветки собирают и высушивают, чтобы потом делать из них полезные отвары. В саду же и на огороде календула спасает посадки от серой гнили, тли и клещей, отпугивая вредителей своим резким запахом.

Вместо бархатцев можно посадить календулу таких сортов: "Патио", "Солнечный закат", "Лимон Твист", "Калипсо", "Богиня Солнца". Садить календулу лучше на освещенных участках, ее нужно иногда поливать и периодически пропалывать.

Пижма

Это растение с ярко-желтыми, похожими на ранние одуванчики цветками. Пижма обыкновенная растет вдоль дорог, на полях и лужайках, поэтому ее часто воспринимают за сорняк. Но это не так.

Пижма богата эфирными маслами и обладает массой полезных свойств, а ее аромат отпугивает комаров, клещей, блох и мух. Пижма будет интересно смотреться в цветнике в полевом стиле.

Петуния

Красивый цветок с нежным ароматом. Петуния в горшке часто украшает веранды и терассы, а вот в саду ее высаживают не часто. И очень зря.

Петуния не только приятна на вид, но и полезна: ее запах привлекает хрущиков, тлю, цикадок и других насекомых. Вредители заползают внутрь и оказываются в ловушке, прилипая к ворсинкам, смоченным соком растения. Петунии в буквальном смысле едят насекомых, хотя с виду кажутся абсолютно безобидными цветами.

Лаванда

Благородная лаванда станет украшением любого сада. Невысокая, нежная, ароматная и долго цветет.

Запах лаванды действует успокаивающе на нашу нервную систему. А вот блохи, моль, комары и мухи его просто не переносят. Посадите лаванду на клумбе в саду или под окнами дома - и вы отпугнете непрошенных гостей. Кстати, лаванду можно высаживать и как бордюрный цветок. А лаванда на огороде, согласно поверью, может защитить от нечистой силы.

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