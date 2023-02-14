Добавьте в воду эти простые ингредиенты, и комнатные цветы быстро оживут и пышно зацветут.

Если комнатные цветы начали чахнуть, появились сухие листья, а цветки стали мелкими и тусклыми - возможно растению не хватает витаминов. Есть несколько хитростей, чтобы цветы в горшке быстро "ожили" и обрадовали вас пышным цветением. Опытные цветоводы советуют добавлять в воду для полива некоторые простые ингредиенты.

Ранее мы разбирались, почему погибают цветы в доме, даже если за ними ухаживают.

Мед

Мы уже рассказывали, как выбрать качественный мед. Как оказалось, этот продукт полезен не только для людей, но и для комнатных растений. Мед растворяют в теплой воде (1 столовая ложка на 1 л воды), и поливают цветы таким целебным раствором под корень.

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Такая подпитка освежит цветы и сделает цветение более пышным, но применять её стоит не чаще одного раза в месяц.

Сок алоэ

Целебный сок алоэ известен как "домашний доктор". Полезен он и для растений. Сок алоэ это природный стимулятор роста - он ускоряет рост и цветение растений. Для приготовления живительного раствора растворите 1 чайную ложку сока в 1,5 л теплой воды.

Зола

Древесная зола - очень ценный помощник цветовода, который часто применяют на огороде и на клумбе. Она обогащает почву в горшке и питает цветок витаминами. Золой посыпают почву вокруг растения в горшке, а затем сразу поливают цветок. В среднем на горшок выделяют 1-3 ложки золы в зависимости от его размера.

Аспирин

Раз в два месяца в воду для полива цветов можно добавлять аспирин - 1 таблетку на литр воды. Такой раствор защитит цветок от болезней и ускорит его рост, а также сделает листья насыщенно-зелеными.

Касторовое масло

Добавьте в воду для полива растений касторовое масло, и вы заметите, что цветы растут быстрее и ярче, а также реже болеют. На 1 л теплой воды берут 1 чайную ложку масла.

Цитрусовые косточки

Настой из цитрусовых косточек придает яркость цветам, делает растение крепче и здоровее. Залейте большую горсть любых цитрусовых косточек кастрюлей воды. Оставьте настаиваться на сутки, а затем полейте растения под корень.

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