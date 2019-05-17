Певица Lama "зажгла" в новом клипе с партнером Леси Никитюк из "Танцев со звездами" (видео)
Украинская певица Lama, которая почти после годовой паузы выпустила новий трек "Дим", сейчас представила яркий клип к нему.
Читайте такжеЛеся Никитюк удивила сеть постельным фото
В новой видеоработе Наталья Дзенькив "зажигает" с экс-участником известного телешоу "Танцы со звездами" и партнером Леси Никитюк Максом Ежовым. В процессе танцы с темнокожим героем-соблазнителем переходят в страстный поцелуй.
"Танец в этом клипе - это сама страсть и огонь, который иногда возникает между малознакомыми людьми. Если между ними нет никакой духовной близости, то этот огонь превращается просто в дым, который может причинить много боли и вреда. Я часто задумывалась над тем, почему женщины испытывают тяготение к так называемым "плохим парням", почему хорошие вежливые мужчины не всегда могут нас настолько заинтересовать и дать ощущение эйфории. Почти со всеми моими подругами происходило нечто подобное. Но этот обманчивый дым, он закрывает нам глаза на настоящее, и очень часто оставляет сердце пустым и обгоревшим, как уголь. Об этом эта песня", - рассказала певица.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году Lama презентовала новый клип на песню "Привет, привет". Съемки проводили в Португалии.