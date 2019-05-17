Певица Lama "зажгла" в новом клипе с партнером Леси Никитюк из "Танцев со звездами" (видео)

Lama кардинально сменила имидж для нового клипа под названием "Дим".

Украинская певица Lama, которая почти после годовой паузы выпустила новий трек "Дим", сейчас представила яркий клип к нему.

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В новой видеоработе Наталья Дзенькив "зажигает" с экс-участником известного телешоу "Танцы со звездами" и партнером Леси Никитюк Максом Ежовым. В процессе танцы с темнокожим героем-соблазнителем переходят в страстный поцелуй.

"Танец в этом клипе - это сама страсть и огонь, который иногда возникает между малознакомыми людьми. Если между ними нет никакой духовной близости, то этот огонь превращается просто в дым, который может причинить много боли и вреда. Я часто задумывалась над тем, почему женщины испытывают тяготение к так называемым "плохим парням", почему хорошие вежливые мужчины не всегда могут нас настолько заинтересовать и дать ощущение эйфории. Почти со всеми моими подругами происходило нечто подобное. Но этот обманчивый дым, он закрывает нам глаза на настоящее, и очень часто оставляет сердце пустым и обгоревшим, как уголь. Об этом эта песня", - рассказала певица.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Lama презентовала новый клип на песню "Привет, привет". Съемки проводили в Португалии.

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