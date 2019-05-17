Верка Сердючка раскрыла подробности выступления в финале Евровидения

Данилко поделился информацией о костюмах его команды во время выступления на Евровидении.

Андрей Данилко, который выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, рассказал подробности предстоящего выступления на Евровидении-2019, который проходит в Израиле.

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"В этом году нас попросили исполнить песню Нетты Барзилай Toy и мы согласились. Это хороший ход - когда участники перепевают песни друг друга. Надеюсь, нас хоть на этот раз не перекроют рекламой, и люди, которые хотят это увидеть, увидят", - рассказал Данилко в интервью КП.

Также артист поделился информацией о костюмах его команды во время выступления.

"Мы выполнили просьбу организаторов и будем в наших серебряных костюмах - в тех, в которых участвовали в Евровидении-2007. Хотя некоторые говорят: "Данилко в старых костюмах". Это не старые костюмы, а легендарные. Есть разница? Нас попросили прийти в них на пресс-конференцию. Это будет тяжеловато, мы их уже отдавали в музей ABBA в Швеции. Но, как они говорят, это - iconic (культовый). Раз - iconic, то как-то в эти костюмы мы уже влезем", - пошутил певец.

По словам Данилко, некоторые думают, что Верка Сердючка участвует в Евровидении как конкурсант и говорят о поддержке.

Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве завершился второй полуфинал Евровидения, по результатам которого определились все финалисты конкурса. Также уже известен порядок их выступления в финале. 18 мая станет известен победитель Евровидения-2019. Украина повлиять на результат не сможет, поскольку в этом году не участвует в Евровидении и, соответственно, не голосует.

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