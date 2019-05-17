"Рокетмен": на Каннском кинофестивале устроили день под знаком Элтона Джона (фото, видео)

В Каннах состоялась премьера ленты "Рокетмен" - одной из самых ожидаемых внеконкурсных картин фестиваля.

На Лазурном берегу продолжается 72-й Каннский кинофестиваль. В третий день фестиваля прошла премьера фильма "Рокетмен" о жизни Элтона Джона. И, конечно же, сам певец вместе со своим супругом Дэвидом Фернишем появился и на презентации, и на премьере фильма.

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На красной дорожке появились и Дита фон Тиз, Ева Лонгория, Джулианна Мур, Белла Хадид и другие.

Актер Тэрон Эджертон спел вместе с Элтоном Джоном на вечеринке в честь каннской премьеры биографической драмы. Видео выступления появилось на Youtube-канале студии Paramount Pictures, которая занимается производством фильма. В украинский прокат лента выйдет 6 июня.

Как сообщал УНИАН, в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля начал работу Украинский павильон.

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