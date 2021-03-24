По его словам, архитектурные проблемы города связаны именно с отсутствием такого плана и четкого понимания, каким он должен быть.

Киев нуждается в четком плане архитектурного развития, прежде чем город будет окончательно обезображен хаотичной застройкой.

Об этом в интервью УНИАН сказал нидерландский архитектор, директор компании MADMA urbanism+landscape и архитектурного бюро MASA architects, работающих над проектами по всему миру, Хироки Мацуура.

«Киеву нужен четкий план развития, прежде чем город будет окончательно обезображен. Я надеюсь, что такой план все же появится», - сказал он.

Читайте такжеВ Киеве на отремонтированной станции "Святошин" посыпалась штукатурка и отпадает плиткаПо словам Мацууры, архитектурные проблемы города связаны не с индивидуальными ошибками архитекторов, а именно с отсутствием такого плана развития города и четкого понимания, каким он должен быть.

«К примеру, в Европе считается нормой иметь четкий план развития города, в противном случае – каждый будет строить так, как ему вздумается, и в итоге мы получим полный хаос», - сказал он.

В то же время, Мацуура отметил красоту украинской столицы и огромные перспективы ее архитектурного развития.

Как сообщал УНИАН, Хироки Мацуура является архитектором проекта первого негосударственного горно-металлургического университета, основанного группой «Метинвест», который откроется в Мариуполе. Это будет полноценный ВУЗ с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

Также Мацуура создает сейчас в Киеве центральную площадь в инновационном парке UNIT.City.

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Автор: Иван Бойко