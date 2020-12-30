Решение Киевсовета об отказе Евангельской церкви "Христианская Надежда" в аренде земельного участка по адресу ул. Жмаченко, 20 мотивировано частными бизнес-интересами и имеет целью передачу земли строительной компании. Об этом говорится в заявлении церковной общины “Христианская Надежда”, обнародованном на ее Facebook-странице.

В заявлении указано, что Евангельская Церковь “Христианская Надежда” и благотворительный социальный центр “Варнава” были расстроены решением Киевского городского совета разорвать с их общиной договор аренды земельного участка по адресу г. Киев, вул. Жмаченко, 20. Ведь более 15 лет, указывает Евангельская Церковь, их община развивает на этой территории благотворительную работу по реабилитации детей-инвалидов.

“Около 300 детей с инвалидностью, с диагнозами аутизм, ДЦП, синдром Дауна, одновременно проходят у нас реабилитацию. В последние годы детей стало гораздо больше, и их физически негде размещать, в связи с чем было решено увеличивать территорию и строить многофункциональный духовно-благотворительный социальный городок с более просторными помещениями, оснащенными лифтами и безбарьерным пространством. Арендованный общиной участок открывал такие возможности“, - говорится в заявлении Евангельской Церкви "Христианская Надежда".

Евангелисты считают, что, разрывая договор об аренде, Киевсовет пренебрег вкладом их церкви в развитие города и помощь детям с особыми потребностями.

"Государство практически ничего не делает для детей-инвалидов. При этом Арендодатель (Киевсовет) не поинтересовалась нашим взносом. На арендованном земельном участке на праве частной собственности расположен духовно-благотворительный комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров. Мы потратили на его строительство и реконструкцию 13 миллионов гривень. Уплатили 8,5 миллиона гривень арендной платы за землю. Вложили в социальную инфраструктуру Киева более 10 миллионов гривень”, — говорится в заявлении общины.

По мнению Церкви “Христианская Надежда”, за решением Киевсовета стоит частный коммерческий интерес — отобранный участок хотят застроить жилыми домами.

“Предполагаем, что землю у Церкви отобрали в интересах строительной компании “DIM” братьев Александра и Андрея Насиковских, которые недалеко уже построили жилой комплекс “Автограф” и “Новый автограф”. За братьями Насиковскими, как известно из СМИ, стоит киевский строительный лоббист, нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар. Следовательно, решение Киевсовета по сути является коммерческой сделкой. Имеем информацию из разных источников, что участок или его большую часть планируют застроить высотными домами”, — отмечают евангелисты.

Церковь “Христианская Надежда” подчеркивает, что оставляет за собой право обращаться за поддержкой в зарубежные посольства, которые заботятся о свободе вероисповеданий, международных общественных и религиозных организаций, благотворительных фондов и меценатов.

"У нас есть все основания видеть в действиях местной власти признаки дискриминации церкви. Мы будем отстаивать свои права в суде. Ведь, манипулируя понятием “развитие города”, застройщики преследуют собственные меркантильные интересы, не оставляя ни единого шанса для детей-инвалидов. Это является правовым произволом и беззаконием”, — сказано в заявлении Евангельской Церкви “Христианская Надежда”.

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Автор: УНИАН