В Киеве от коронавируса умерло еще двое людей

Таким образом, в настоящее время в столице уже три человека умерло от COVID-19.

В Киеве уже 189 человек имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

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Об этом во время пресс-конференции сказал мэр Киева Виталий Кличко. "За минувшие сутки в Киеве заболели еще 28 человек", - сообщил он. В частности, среди заболевших 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин в возрасте от 17 до 69 лет.

"Двое людей, женщины 56 и 69 лет, умерли. Таким образом, в столице уже три летальных случая", - подчеркнул Кличко.

По его словам, в медицинские учреждения столицы были госпитализированы 13 больных. Другие - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.