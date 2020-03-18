Полиция проверяет автобусы на окраинах столицы (фото)

На Оболонском КП на въезде в Киев полицейский патруль останавливает все большие и маленькие автобусы, проверяя, имеют ли право они на перевозку пассажиров в связи с карантином.

На въездах в Киев полиция останавливает автобусы и проверяет, нет ли в них пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, экипаж патрульной полиции на Оболонском КП на отрезке дороги Киев - Вышгород проводит проверку больших и маленьких автобусов, которые двигаются в направлении столицы.

По словам патрульных полицейских, пока нарушителей не выявлено.

Корреспондент УНИАН стал свидетелем, как правоохранители остановили два небольшие автобусы, они оказались без пассажиров.

Также полицейские остановили автобус 41-го маршрута "ст. метро "Героев Днепра"- город Вышгород". В салоне находились около 20 человек. Полицейские выяснили, что автобус относится к городскому киевскому маршруту, владельцем которого является "Киевпасстранс", и он проследовал дальше.

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Следует отметить, что, как и полицейские, так и водители на своих рабочих местах находятся в защитных масках. Также некоторые пассажиры имеют маски.

Кроме того, полиция остановила небольшой автобус марки "Богдан" по маршруту "Супермаркет "Ашан"- город Вышгород". В нем находилось 10 человек. Сейчас этот автобус полицейские только что отпустили.

Как пояснил полицейский корреспонденту УНИАН, ограничения по перевозке пассажиров начинается с 12:00.

“Мы объяснили водителю, что после 12-ти часов дня он уже не сможет перевозить пассажиров и предупредили его об ответственности”, - отметил патрульный.

Как сообщал ранее УНИАН, во время карантина в Украине через коронавирус патрульная полиция будет останавливать общественный транспорт, чтобы выявлять нарушителей правил эпидемиологической безопасности.