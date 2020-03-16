Из-за коронавируса ограничительные меры в Киеве будут действовать предварительно до конца марта

В столице с 17 марта приостанавливают работу торговые центры, заведения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания и тому подобное.

Ограничительные меры в Киеве, в том числе приостановление работы торговых центров и заведений общественного питания, вводятся предварительно до конца марта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник во время брифинга по введению в столице дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

«На какой срок устанавливается ограничение? Это, как минимум, до конца марта, в соответствии с нашим предварительным протоколом. Еще одна дата есть - 3 апреля - это решение Кабинета министров. Но мы пишем - до отдельных распоряжений», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 17 марта приостанавливают работу торговые центры, заведения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания и т.д.

С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

- работа общепита: не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;

- не будут работать торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, АЗС, банки и банкоматы будут работать.

В то же время, приостанавливается работа: спортивных комплексов и залов; заведений бытового обслуживания населения; СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и т.д.; увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Городская власть уверяет, что будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы.

Департаментам КГГА доведены требования относительно временной отмены совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦПАУ при необходимости будут принимать граждан, но по предварительной онлайн-записи.