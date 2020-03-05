На станции Киев-Пассажирский уберут 26 киосков

Кроме этого, на территории Центрального и Южного вокзалов будет расположено 15 постов Управления полиции охраны.

В рамках второй волны демонтажа МАФов на станции Киев-Пассажирский, которая начнется до конца недели, будет демонтировано 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала.

Читайте такжеВ течение марта коммунальщики убрало более 120 незаконных временных сооружений – КГГА

Об этом сообщили в Департаменте информационной политики и связей с общественностью АО «Укрзализныця» со ссылкой на члена правления компании Марчина Целеевского.

Он напомнил, что демонтаж МАФов на вокзале продолжается с осени прошлого года. «В прошлом году мы ликвидировали 10 киосков на Вокзальной площади, а уже в эту пятницу стартует вторая масштабная волна демонтажа МАФов», - отметил он.

Целеевский уточнил, что планируется снести 10 МАФов, расположенных на площади возле западного подземного перехода, и еще 16 точек - в конкорсе, который соединяет Центральный и Южный вокзалы. По его словам, в ликвидации подпадают МАФы, у владельцев которых закончился срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на розлив. МАФы, которые останутся на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

Кроме того, для усиления правопорядка на вокзале с февраля привлечены работники Национальной полиции. Теперь на территории Центрального и Южного вокзалов расположено 15 постов Управления полиции охраны, на которых дежурят 25 правоохранителей.