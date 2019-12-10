В Киеве три ночи подряд будут закрывать переезд на проспекте Науки

С 18 по 20 декабря «Укрзализныця» будет ремонтировать переезд через железную дорогу на проспекте Науки.

В Киеве железнодорожный переезд на проспекте Науки каждую ночь 18-20 декабря будут перекрывать на ремонт.

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, каждую ночь 18, 19, 20 декабря с 20:00 до 08:00 «Укрзализныця» будет ремонтировать переезд через железную дорогу на проспекте Науки (рядом со Столичным шоссе). Планируется заменить настил на переезде и обновить асфальтовое покрытие.

В связи с ремонтными работами движение автотранспорта через переезд будет полностью перекрываться.