В Киеве три ночи подряд будут закрывать переезд на проспекте Науки
09:39, 10 декабря 2019Киев
9 0
С 18 по 20 декабря «Укрзализныця» будет ремонтировать переезд через железную дорогу на проспекте Науки.
Движение автотранспорта через переезд на пр. Науки перекроют полностью / Фото: УНИАН
В Киеве железнодорожный переезд на проспекте Науки каждую ночь 18-20 декабря будут перекрывать на ремонт.
Читайте такжеВ Киеве из-за вандалов отменили 12 рейсов городской электрички
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, каждую ночь 18, 19, 20 декабря с 20:00 до 08:00 «Укрзализныця» будет ремонтировать переезд через железную дорогу на проспекте Науки (рядом со Столичным шоссе). Планируется заменить настил на переезде и обновить асфальтовое покрытие.
В связи с ремонтными работами движение автотранспорта через переезд будет полностью перекрываться.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter