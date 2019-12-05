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Строительные леса, рухнувшие на женщину в Киеве, принадлежат частной компании – КГГА

16:40, 05 декабря 2019
Киев
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В результате несчастного случая женщина получила перелом лучевой кости и рану головы / Фото: dpchas.com.ua

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

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Относительно того, были ли это нарушения при использовании конструкций, в результате которых они упали, или несчастный случай, в мэрии посоветовали обратиться в правоохранительные органы или непосредственно в ЧАО, отметив, что не располагают такой информацией.

«Мы только знаем, кто владелец (строительных лесов - УНИАН) и что с пострадавшей», - уточнили в мэрии.

В полиции Киева сообщили, что на данный момент заявление об инциденте им не поступало, никто по этому поводу не обращался, а посему никакой информации тоже нет.

Как сообщал УНИАН, на Крещатике рабочие разрисовывали фасад здания, а строительные леса сорвались и упали. Пострадала женщина. Она была госпитализирована в 17-ю больницу, в отделение политравмы с переломом лучевой кости и раной головы.

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Теги: #Киев#Хрещатикпогода в Киеве