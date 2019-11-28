«Киевавтодор» отдал тендер на 1 миллиард гривен «своим» компаниям, безосновательно отказав другим участникам

22 октября 2019 года Коммунальной корпорацией «Киевавтодор» был объявлен тендер на «Капитальный ремонт Столичного шоссе на участке от моста через р. Вита к деформационному шву эстакады на пересечении Столичного шоссе с пр. Науки». Ожидаемая стоимость работ составила почти 1 миллиард гривен.

Участие в тендере приняли 5 компаний. Дату проведения аукциона назначили на 27 декабря 2019 года, но после предквалификации - видимо что-то не сложилось до такой степени, что нарушая законодательство и не объясняя никаких причин дату тендера просто изменили на 2 декабря, что, конечно, значительно уменьшает период возможного обжалования отклонения компаний-участников.

Ситуацию прокомментировал директор ООО «БК ВР» Роман Донченко: «Тенденция отклонения предложений участников, которые не являются основными подрядчиками КП "Киевавтодор", к сожалению, отслеживается уже в течение достаточно длительного времени, что можно посмотреть с помощью системы Prozorro».