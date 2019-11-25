Экс-глава Госархстройинспекции Кудрявцев пообещал довести до конца строительную реформу

По его словам, к этому стремится не только рынок, а и новая команда в Правительстве.

Экс-глава Госархстройинспекции в своем интервью ресурсу «Киеввласть» рассказал, что именно сейчас происходит с реформой в отрасли и можно ли прекратить незаконное строительство.

«Ровно год назад, когда мы уже были на финише реформы, которую начали тогда в ГАСИ, мы именно подошли к созданию электронного кабинета. Планировалось, что все административные услуги участники рынка смогут получать без участия чиновников. Это касалось как застройщиков, возводящих простые небольшие объекты, так и – в дальнейшем – всех без исключения, в том числе тех, кто ведет масштабное строительство... Далее планировалось создание системы прозрачных реестров. Мы разработали целый набор инструментов искоренения коррупции. Ведь таким образом чиновник (потенциальный коррупционер) максимально отстранялся от общения с участниками рынка. А последние – в свою очередь – получали всю необходимую информацию через доступный реестр и через электронный кабинет», - рассказал Алексей Кудрявцев.

Одновременно ГАСИ в прошлом году собирались систематизировать систему надзора и контроля за строительством, чтобы прекратить практику возведения объектов с многочисленными нарушениями или незаконных.

«Тогда, год назад, чтобы завершить реформу, нам нужно было еще 2-3 месяца. То есть, собирались выйти на финиш уже до нового года. Но, как вы помните, нам этого сделать не дали – вместо этого меня отстранили от процесса, и я громко был уволен по сфабрикованному обвинению. А реформа затормозила и была быстро свернута... То, что воплощается сейчас Правительством, в том числе – Министерством развития общин и территорий – вместе с ГАСИ и с участием экспертов, в частности – проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS», Офиса эффективного регулирования – это как раз те самые наши шаги. Имею в виду создание Электронного кабинета, в том числе», - подчеркнул Алексей Кудрявцев.

Он выразил надежду, что сейчас уже реформу удастся довести до конца – ведь этого хочет не только рынок, этого хочет новая команда в Правительстве, куда пришло много специалистов, которые видят своей целью перезагрузку государственных институтов, коренное изменение архитектуры власти, что позволит навсегда уничтожить любые коррупционные риски. Отрасль должна работать без коррупции, подчеркнул экс-глава ГАСИ.