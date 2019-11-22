День памяти жертв голодоморов: 23 ноября в Киеве изменят движение транспорта

Изменения внесут в работу некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов.

В Киеве 23 ноября в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов будет изменено движение городского пассажирского транспорта.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

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Так, с 13:00 до 15:00 движение автобусов № 24, 62 будет организовано по маршруту: от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботанического сада до стадиона «Динамо» им. В.Лобановского. Автобусы маршрута № 114 в эти часы будут курсировать на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала «Центральный» до Софийской площади.

С 16:00 до окончания мероприятий движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. метро «Выдубичи» до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной). Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала «Центральный» до ул. Грушевского по собственному маршруту, далее ул. Московская - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Движение маршрутного такси № 520 будет организовано по схеме: ст. метро «Выдубичи» - Железнодорожное шоссе - Лыбидская площадь - ул. Большая Васильковская - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Автобусный маршрут общего пользования в режиме маршрутного такси № 470 - по схеме: ул. Ягодная - пр. Науки - б-р Дружбы народов - б-р Леси Украинки - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.