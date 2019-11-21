Фуникулер в Киеве будет работать на протяжении всей новогодней ночи

А в работу общественного транспорта в центре города внесут некоторые изменения.

Столичный фуникулер будет работать в течение всей новогодней ночи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский на пресс-конференции, посвященной презентации программы культурно-художественного проекта «Новый год - 2020 на Софийской и Контрактовой площадях».

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По его словам, «в течение всей новогодней ночи будет постоянно работать фуникулер, который обеспечит пешеходный удобный переход между главными локациями».

Как сказал Мондриевский, запланированы изменения в маршрутах общественного транспорта в центре города, где будут проходить основные праздничные мероприятия.

«В период проведения праздников, а именно 19, 21, 24, 31 декабря, а также 1 и 7 января будут внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта возле основных локаций - возле Софийской площади и на Подоле, на Контрактовой площади», - сказал Мондриевский. По его словам, эти изменения уже внесены в работу городского транспорта, но при необходимости могут быть внесены и другие.

Как сказал заместитель председателя КГГА, «улица Сагайдачного, которая выходит на Контрактовую площади, которая является одной из основных локаций праздничных мероприятий, не будет перекрываться для проезда транспорта на время новогодне-рождественских праздников из-за реконструкции улицы Покровской на Подоле и потребности обеспечить движение автомобилей».