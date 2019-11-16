Томенко с командой присоединились к озеленению исторического парка Владимирская Горка в Киеве (фото, видео)

В мероприятии приняли участие народные артистки Украины Наталья Сумская и Жанна Боднарук, а также заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев.

Команда общественного движения “Рідна країна” в рамках проекта #РіднийКиїв присоединилась к озеленению исторического парка Владимирская Горка.

В мероприятии приняли участие народные артистки Украины Наталья Сумская и Жанна Боднарук, а также заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев.

Как передает Знай.юа, лидер общественного движения “Рідна країна” Николай Томенко отметил: “Эти деревья, которые мы высадили, является признаком уважения нашей команды до исторических достопримечательностей столицы, которых не так и много осталось. Мы поставили себе задачу сохранить уникальный правдивый Киев”.

Председатель киевского отделения общественного движения “Рідна країна” Александр Федоренко рассказал, что сегодня посадили активисты: “Мы дополнили парк уникальными сортами яблонь, можжевельника и тисами, всего 14 деревьев. Наша команда любит и оберегает Киев не только перед выборами, а и в выходной день утром”.

Справочно. Парк Владимирская горка стала любимым местом отдыха киевлян и гостей столицы. Парк площадью 10,6 га, был заложен в середине XIX века на верхней и средней приднепровских террасах киевских холмов.