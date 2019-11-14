"Минер" станции метро "Гидропарк" получил шесть лет тюрьмы
В Киеве суд приговорил к шести годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве на станции метро «Гидропарк».
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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева. «В июле 2018 года указанный гражданин сообщил по спецлинии «102» о подготовке взрыва на станции метро «Гидропарк» КП «Киевский метрополитен». По результатам проверки сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не обнаружили», - говорится в сообщении.
После установления личности «минера» выяснилось, что этот гражданин уже был ранее судим за аналогичное преступление.
Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и ему назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы.