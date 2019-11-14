Депутат рассказал, кому Кличко хочет "отдать" столичный транспорт

Депутат также напомнил о тотальной коррупции в "Киевавтодоре", информация о которой подтвердилась в 2017 году следственными действиями и обысками.

По словам депутата Киевсовета Ильи Сагайдака, весь транспорт в Киеве Виталий Кличко намерен "отдать" директору "Киевавтодора" Александру Густелеву.

"Он (Густелев, - Ред.) системно уничтожает все живое в городе и теперь он возглавит департамент (транспорта, - Ред.)", - пишет депутат на своей странице в Facebook.

Сагайдак напомнил о тотальной коррупции в "Киевавтодоре", информация о которой подтвердилась в 2017 году следственными действиями и обысками, в результате которых было выявлено, что "только в течение 2016 года злоумышленники вывели на счета фиктивных структур и присвоили почти 300 млн грн".

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"Я достоверно знаю как, с кем и какой ценой господин боксер (Кличко, - Ред.) "порешал" эти уголовные дела, но сейчас, он подумал, carpe diem!", - подчеркнул депутат Киевсовета.

По словам Сагайдака, теперь есть два сценария: "1-й сценарий: быстро провести конкурс на замдиректора департамента транспорта под Густелева и поставить его и.о. директора. Тогда Густелев ставит и.о. директора Киевавтодора своего фунта Осипова. 2-й сценарий: по старому конкурсу, где Осипов занял второе место, его же назначить замом директора департамента и сразу и.о".

Также депутат напомнил, кто такой Осипов. По его словам, это человек, на которого у Густелева есть информация, "чтобы посадить его в тюрьму в любой момент".

Сагайдак отметил, что сам Осипов в 2017 году был уличен в присвоении 11 млн грн на оборудке с разметкой.

"Но знаете, я даже больше переживаю про тот ад, который ждет наш город после усиления транспортной политики Густелева, это будет просто очень сложно, дорого, а иногда уже невозможно переделать", - подчеркнул депутат Киевсовета.