Строительство на крыше дома на Майдане Незалежности восстановили - СМИ

В КГГА уверяют, что уже забрали строительные материалы.

На доме по адресу ул. Софиевская, 1/2, что фасадом выходит на Майдан Незалежности, возобновилось строительство надстроек.

Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев пишет издание Хмарочос.

Отмечается, что работы продолжаются третий день, преимущественно ночью. Также отмечается, что строительные материалы поднимают над остановкой общественного транспорта без страховки.

В КГГА заявили, что уже сейчас соблюдение предписания на запрет строительных работ проверяют инспекторы Департамента охраны культурного наследия.

«Поскольку специалистами Шевченковской РГА велась постоянная фотофиксация, инспекторы сразу остановили возведение стен надстройки, которые, по словам владельца, якобы понадобились, чтобы свести балку потолка на необходимый уровень. Строительные материалы, обнаруженные во дворе дома, сейчас находятся под контролем служб района», – сообщает прессслужба КГГА.

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов рассказал, что владельцы обещали не проводить никаких работ до встречи с главой Шевченковской РГА, на которой должны были письменно согласовать порядок работ по восстановлению крыши. И по неизвестным причинам строители начали поднимать материалы на крышу. Через полчаса глава Шевченковской РГА организовал вывоз строительных материалов со двора на хранение.

Напомним, коммунальные работники частично демонтировали незаконную надстройку.

Владелица верхних помещений дома Елена уверяла журналистов, что надстройка «абсолютно законна и имеет все разрешительные документы». По ее словам, предыдущий владелец выкупил помещение в 1998 году. Был изменен план квартиры и чердака. Елена утверждает, что разобрать крышу и накрыть ее шлакоблоком решили из-за того, что балки крыши прогнили.

Дом не является памятником, но находится на территории охранной зоны Софийского собора – памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО.