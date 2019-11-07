Кличко в Киевраде напомнили об украденных из бюджета трех миллиардах гривен, которые "лежат на депозитах друзей" (видео)

Речь идет о выделении 100% авансов для выполнения работ по строительству "шулявской развязки" и ветки метро на Виноградарь.

Депутат Киевсовета Илья Сагайдак во время сегодняшнего заседания в Киевсовете упрекнул главу КГГА Виталия Кличко в выделении миллиардных сумм в качестве 100%-го аванса частным строительным фирмам для реализации двух крупных строительных проектов в столице.

Таким образом, Сагайдак ответил на жалобы Кличко относительно нехватки средств в бюджете.

"Вы упомянули мою фамилию в том контексте, что вам нужно 2,2 миллиарда гривен. Я вам подскажу, где их найти. Только по двум проектам - "шулявская развязка" и метро на Виноградарь - вы выдали 3,2 миллиарда гривен авансов. Большинство из этих денег лежат на депозитах. Попросите ваших друзей вернуть деньги обратно в бюджет", - заявил Сагайдак в выступлении.

Также он напомнил, что в июне 2018 года Виталий Кличко летал одним чартерным рейсом вместе со столичным застройщиком Максимом Микитасем с острова Сардиния в Средиземном море в Киев, о чем сообщали журналисты "Схем".

"Не считаете ли вы это конфликтом интересов?" - спросил Кличко Сагайдак.

Виталий Кличко ушел от прямого ответа на обвинения Сагайдака, обвинил его в "спекуляциях" и предложил обратиться в правоохранительные органы.

"Сейчас вы можете спекулировать на тему, что в каком-то самолете в любом направлении рядом со мной находятся те или иные люди, и есть конфликт интересов. Я готов предоставить любую информацию относительно возможного конфликта интересов с тем или иным человеком", - ответил Кличко.

Напомним, на сегодня долг столицы перед государством составляет около 9 миллиардов гривен. Как отмечают столичные депутаты, в течение последних лет по нескольким крупным проектам город за счет государственного бюджета перечислял строительным компаниям (в том числе столичному застройщику Максиму Микитасю) авансы в размере 100%. После получения средств фирмами работы начинались, но потом деньги якобы заканчивались. После этого смету увеличивали вдвое или втрое, но уже за средства из бюджета города.

"Правительство давало ему разрешение на 100% аванс, который он успешно выдавал своим друзьям. Друзья сейчас разместили средства на депозитах. Получат огромные проценты. И когда сейчас новая власть не позволила ему продолжать эту схему, то у него возникла проблема, потому что ему не за что завершать это строительство", - на днях отмечал депутат Киевсовета Илья Сагайдак в комментарии журналистам.