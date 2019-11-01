В Киеве закрыли еще одну станцию метро
11:06, 01 ноября 2019Киев
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"Арсенальную" закрыли на вход, на выход станция работает в обычном режиме.
Станция метро "Арсенальная" закрыта на вход / фото: wikimedia.org
В Киеве станцию «Арсенальную» закрыли на вход, все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
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Отмечается, что механизм применяются из соображений безопасности для избежания давки и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме.
Напомним, что сейчас на станциях "Крещатик" и "Театральная" проводится проверка в связи с анонимным звонком о минировании. Эти станции, а также соответствующие пересадки закрыты для пассажиров.
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