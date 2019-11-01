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В Киеве закрыли еще одну станцию метро

11:06, 01 ноября 2019
Киев
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Станция метро "Арсенальная" закрыта на вход / фото: wikimedia.org

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

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Отмечается, что механизм применяются из соображений безопасности для избежания давки и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме.

Напомним, что сейчас на станциях "Крещатик" и "Театральная" проводится проверка в связи с анонимным звонком о минировании. Эти станции, а также соответствующие пересадки закрыты для пассажиров.

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Теги: #метропогода в Киеве