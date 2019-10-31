Смена "смотрящих" за Киевом позволила Кличко удержаться на посту (видео)

Фамилия Дениса Комарницкого, которого называют новым "смотрящим" за Киевом, фигурирует в деле о хищениях бюджетных средств КГГА, правоохранители говорят о сумме около миллиарда гривен.

Новыми "смотрящими" в Киеве от власти вместо "столичного серого кардинала" Вадима Столара стали бывший член команды Черновецкого Денис Комарницкий и народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Как говорится в сюжете ТСН, несколько дней назад в сети появилась новость, что Денис Комарницкий вместе с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко пытаются перехватить теневую власть в столице.

"Кто-то дал отмашку сверху Комарницкому и Тищенко стать новыми "смотрящими" в Киеве и по сути заменить Вадима Столара", - утверждает бывший народный депутат Юрий Левченко. Именно согласие на такую смену, по его словам, и помогло Кличку остаться на посту.

Фамилия Комарницкого фигурирует в деле хищения бюджетных средств КГГА, правоохранители говорят о сумме около миллиарда гривен. В рамках этого дела в офисе его строительной компании СБУ провела обыск, во время которого работники пытались сжечь документы и выкинуть ноутбук и телефон.

"Комарницкий когда-то работал в команде мэра Черновецкого. Был главой его фракции в Киевсовете. И, по утверждениям некоторых столичных депутатов, отвечал за создание и расширение так называемых "избирательных сеток", которые впоследствии продавал другим желающим попасть в политику", - отмечают журналисты.

"Лично сталкивался с его криминальной деятельностью еще во время своих выборов в 2012 году, когда Комарницкий занимался формированием сетки подкупа голосов для Виктора Пилипишина", - рассказывает Юрий Левченко.

Того же года Шевченковский суд столицы признал Комарницкого виновным в избиении и краже документов и 20 тысяч долларов у адвоката. Тогда представителю Черновецкого дали 2 года условно.

Во времена Кличко Комарницкий создал строительную компанию. Теперь его фамилия фигурирует в скандалах столицы по освоению бюджета Киева. Самые известные - строительство кольцевой дороги и Подольско-воскресенский мост.

"Крупные инфраструктурные проекты, которые выиграла фирма, по Подольско-воскресенскому мосту или по Окружной, там владельцем является Комарницкий", - говорит депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Нардеп Николай Тищенко не захотел рассказывать журналистам о новых раскладах по Киеву и совместной работу с Комарницким.

Сам Комарницкий не отвечал на телефонные звонки журналистов.

Видео: ТСН