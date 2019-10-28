Ткаченко объяснил мотивы создания в Киевсовете и ВР депутатских объединений "Новый Киев"

Народный депутат заявляет, что Кличко и его окружение, фактически, перестали заниматься проблемами столицы, что еще более усилило управленческий кризис.

Новое межфракционное объединение "Новый Киев" в Киевсовете может дать старт созданию нового здорового большинства в Киевсовете, которое будет работать в интересах киевлян, а не в интересах мэра Кличко и его “друзей”.

Об этом в интервью Обозревателю заявил депутат парламентской франции "Слуга народа" Александр Ткаченко.

"Я рад тому, что в Киевсовете создалась новая группа. Мне кажется, это первый признак того, что все подковерные игры и все закулисные договоренности будут вынесены в нормальную публичную политическую дискуссию", - заявил он.

По его словам, из бюджета столицы распоряжениями городского головы выводятся миллиарды гривень в пользу особо приближенных застройщиков.

"Мы все являемся свидетелями разграбления бюджета Киева, столичной земли и многочисленных коррупционных схем. И с этим мириться нельзя. Миллиарды выводятся из бюджета распоряжениями городского головы в пользу особо приближенных застройщиков. При этом все обещания нынешнего руководства города остаются лишь на бумаге. Понятно, что это не может продолжаться из года в год", - заявил Ткаченко.

Также он отметил, что "под занавес" своей каденции Кличко и его окружение уже перестали по сути заниматься Киевом, что еще более усилило управленческий кризис.

"Столице необходимо обновление власти – это реальный факт. Киевляне устали от разгромленной инфраструктуры, коррупции и всего, что мы сейчас наблюдаем. Они действительно хотят перемен к лучшему", - заявил он.

Также Ткаченко сообщил, что новая депутатская группа в Киевсовете стала поводом для создания в Верховном Совете межфракционной группы “Новый Киев”.

"В координации с коллегами из городского совета, мы будем работать для того, чтобы наконец сменить элиты в Киеве и начать планомерную работу по оздоровлению ситуации в городе. Именно для этого был принят в первом чтении “Закон о столице”. Сейчас мы проводим публичные обсуждения в городе и вместе с депутатами Киевсовета надеемся привести ситуацию к тому, что система управления городом в формате Порошенко-Кличко уйдет в прошлое", - заявил Ткаченко.