В Киеве нашли еще один "курятник" на крыше исторического здания (фото)

В жилом доме 1904 г.проживали А. Ахматова, а также бывал Н. Гумилев.

На крыше исторического здания по ул. Заньковецкой в Киеве заметили незаконную надстройку.

Фото надстройки опубликовала на своей странице в Facebook экс-начальник отдела градостроительства и архитектуры Киевского городского совета Наталья Наталья Искоростенская.

"Еще одна «замечательная» надстройка на ул. Заньковецкой, 7 исказила памятник архитектуры, монументального искусства, истории (жилой дом 1904г., в котором проживали А.Ахматова, бывал Н.Гумилев, доходный дом в стиле модерн, охранный номер 403-Кв", - написала Искоростенская.

Также экс-чиновница отметила, что это не единственная надстройка на этом здании.

"Я присмотрелась внимательно, то новый курятник, который так торчит, размещен как раз над этим чучелом «типа балкон», что примыкает к квадратным метрам, которые появились вместо чердачного пространства", - отметила она.

Напомним, на крыше жилого дома на Майдане Независимости на улице Софиевская, 1 появилась незаконная надстройка, которую в соцсетях уже назвали "курятником". Как сообщают местные жители, строительство, которое началось примерно полгода назад, было инициировано адвокатом Дмитрием Пичугиным.