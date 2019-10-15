Департамент молодежи и спорта до конца недели проверит использование средств при закупке лодок ДЮСШ «Регата»

Департамент молодежи и спорта КГГА до 17 октября проверит использование средств ДЮСШ «Регата» при закупке лодок.

Приказ о создании соответствующей комиссии на прошлой неделе подписал директор Департамента Вадим Гутцайт.

«Я не просто удивлен, а поражен информацией о том, что используя мое имя кто-то пытается нажиться на детях. Параллельно с Национальной полицией мы проводим служебную проверку. Каждый, кто пытается обогатиться на детях, должен понести ответственность. В случае подтверждения такой информации будут приняты соответствующие кадровые решения», - заявил Гутцайт.

Следовательно, 11 октября был подписан соответствующий приказ о создании Комиссии по проверке информации, которая освещена в средствах массовой информации, относительно ситуации вокруг приобретения лодок и целевого их использования ДЮСШ «Регата».

Комиссия должна до 17 октября подготовить и предоставить информацию о проведенной проверки по проведенным закупкам, наличия и целевого использования лодок ДЮСШ «Регата».

Также, сегодня, 15 октября, направлены запрос в Национальной полиции в г. Киеве относительно готовности Вадима Гутцайта прибыть к уполномоченному лицу по предоставлению исчерпывающих объяснений и всяческой помощи в расследовании.

«Из СМИ я узнал о, якобы, вручениимне подозрения. Эта информация не соответствует действительности. Более того, я обратился к правоохранительным органам с тем, чтобы меня пригласили дать соответствующие объяснения относительно этой ситуации для помощи в расследовании», - подытожил Гутцайт.