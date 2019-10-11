Ткаченко о коррупции в Киеве: под каждым департаментом есть свой маленький “столар”

Коррупционная система, созданная за последние пять лет, как раковая опухоль, распространилась на всю вертикаль столичной власти, заявил народный депутат.

Народный депутат, кандитат на должность глава КГГА Александр Ткаченко заявляет, что в структуре столичной власти на разных уровнях существуют коррупционные "окна", через которые решаются ключевые вопросы в Киеве.

Об этом он заявил в интервью LB, намекнув, что главное такое "окно" в столице олицетворяет народный депутат Вадим Столар.

"Все в городе знают, где находится это “окно”. У него есть имя и фамилия, его все знают. Это имя и фамилия сейчас сидит в парламенте", - заявил Ткаченко.

По его словам, коррупционная система, созданная за последние пять лет, как раковая опухоль, распространилась на все департаменты.

"Все инвесторы, которые приходят в город, знают, куда идти. Если они туда не идут, у них ничего не получается. Трагедия ситуации заключается в том, что эта система, созданная за последние пять лет, как раковая опухоль, распространилась на все департаменты. Под каждым департаментом, районным управлением есть свой маленький “столар”, который действует таким же образом", - заявил Ткаченко.