Почти 54% киевлян проголосовали бы за партию "Слуга народа" на выборах в мэрию Киева - опрос

В рейтинге кандидатов в мэры столицы Виталий Кличко набрал бы 20,7% поддержки, а его серьезным конкурентом стал бы Александр Ткаченко, которого поддерживают 18,6%.

Если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в ближайшее воскресенье, то почти 54% киевлян проголосовали бы за партию "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации результатов опроса относительно поствыборных ориентаций киевлян сообщил директор компании Seetarget Алексей Боровский.

По его словам, к идее проведения внеочередных выборов городского головы Киева и городских властей позитивно относятся 59,1% населения, негативно воспринимают внеочередные выборы 32,4%, затруднились с ответом 8,5% киевлян.

Боровский отметил, что респонденты указывают на готовность к полной перезагрузке городской власти - как в мэрии, так и в Киевсовете.

Так, большинство опрошенных (42,2%) считают, что после выборов мэра Киева и городского совета ситуация в городе изменится к лучшему. Еще 15,1% не верят в положительные изменения со сменой власти и 5,4% предрекают ухудшение, а 37,3% опрошенных затруднились с ответом.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Киевский горсовет состоялись в ближайшее время, 53,8% среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором, проголосовали бы за партию "Слуга народа". В тройку лидеров также входят партии "Европейская солидарность" (9,9%) и "Голос" (7,1%)

В рейтинге кандидатов в мэры Киева, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, Виталий Кличко набрал бы 20,7% поддержки среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором. Его серьезным конкурентом стал бы Александр Ткаченко - его поддерживают 18,6%. На третьем месте в рейтинге Святослав Вакарчук, который имеет 12,4% поддержки киевлян.

*** Опрос среди 1 тыс. 207 респондентов провела компания Seetarget с 20 по 27 сентября методом личных интервью (face-to-face) дома у респондента. Исследование репрезентативно по полу, возрасту и району проживания. Погрешность измерения составляет не более 2,9%.