В Киеве состоялся Международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival (фото, видео)

Луч детских мечтаний улетел к звездам во время Kyiv Lights Festival.

Самое космическое событие года состоялось в субботу, 28 сентября, в 20:00 на главной улице столицы, на Крещатике, 36. Во время Kyiv Lights Festival (KLF) в небо взлетел галактический световой Луч мечтаний с сотнями детских рисунков. Гости мероприятия увидели дополненную реальность и 3D маппинг. В международном конкурсе Kyiv Lights Festival 2019 года соревновалась 21 работа медиа-художников из 14 стран: Испании, Италии, Китая, Мексики, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Таиланда, Венгрии, Финляндии, Франции, Японии и Украины. Третий международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival состоялся при участии компании "Киевстар".

Победителями конкурса 3D-видеомаппинга стали:

1-е место

Dies

Broken Beauty

Италия

2-е место

Hotaru visual guerrilla

Artificial Nature

Испания

3-е место

EPER

Ad astra per aspera

Венгрия

Открывал Kyiv Lights Festival запуск космического Луча мечтаний, организованный благотворительным проектом “Осуществи мечту” 1+1 медиа. Тысячи детских рисунков ожили, чтобы в будущем стать реальностью.

Здание Киевской городской государственной администрации превратилась в огромный экран для демонстрации световых шоу 3D-видеомаппинга. Первые шесть минут зрители наблюдали как детские рисунки с дополненной реальностью взлетают до звезд. Все произведение было создано на основе рисунков детей, собранных со всей Украины в туре #моядитячамрія. Авторы – мастерская видеопродакшена SKILZ и команда художников, дополняли реальность 3D-маппинга — Live Animation.

Именно в Киеве посетители фестиваля смогли увидеть собственными глазами, как оживают детские мечты благодаря бесплатному приложению Promin Mriy (Луч мечтаний). Все, кто скачал это приложение, смогли прикоснуться к мечте через свой смартфон. Кроме этого, специально к мероприятию была создана уникальная маска в Instagram – «Луч мечтаний 28.09».

Одновременно с запуском цветного луча в Киеве, на Львовщине отправили закодированы в специальный радиосигнал рисунки детей с антенны крупнейшего радиотелескопа в Украине. Партнер – Национальный центр управления и испытаний космических средств.

Организаторы Kyiv Lights Festival: ивент-агентство НЕБО, украинская студия визуальных решений Front Pictures, Enjoy Media. Главный партнер фестиваля "Киевстар" подготовил уникальную арт-инсталляцию — световую колонну, которую посетители Kyiv Lights Festival буквально заряжали своими эмоциями, а также создавали для нее персональные анимации.

Проект «Осуществи мечту» стартовал 29 апреля 2016 года во Всемирный день желаний. За время существования проекта осуществлено сотни грандиозных мечтаний детей, которые борются с тяжелыми болезнями. Ведь, чтобы иметь силы и энергию на борьбу, дети должны видеть не только больницы и слезы близких, но и мир, наполненный добром и радостью! Такие эмоции целебные, они положительно влияют и на жизненные показатели детей, и на процесс лечения.

Проект реализуют 1+1 медиа и ТСН совместно с благотворительным фондом «Ты не один», при поддержке Министерства иностранных дел Украины. Кураторы проекта: телеведущие Лидия Таран и Александра Лобода. Волонтер — Неля Шовкопляс. В команде проекта: журналисты ТСН, сотрудники 1+1 медиа, фонд «Ты не один», психологи, педагоги, художники, волонтеры, звезды, спонсоры и др.