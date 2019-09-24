Спасибко отмечает, что заявление об увольнении с должности замглавы КГГА не писал

Он предполагает, что основной целью кадровых изменений в КГГА был передел сфер влияния.

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Спасибко отмечает, что заявление об увольнении не писал.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Друзья, должен прокомментировать заявление главы КГГА Виталия Кличко относительно моего возможного увольнения. Во-первых, заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду", - отметил Спасибко.

По его словам, на прошлой неделе Кличко действительно обратился с просьбой написать заявление об увольнении. "Без объяснений или нареканий на мою работу. Как взрослый опытный человек я не спрашивал подробностей, но попросил время на размышления и возможность найти новую работу и перевестись или трудоустроиться в другом месте. И буквально утром понедельника я о своем освобождении, как о решенном уже вопрос, узнаю из трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны", - заявил Спасибко.

Читайте такжеВыборы в столице. Когда следует ожидать смену власти в КиевеОн сообщил, что из СМИ узнал о причине возможного увольнения – "непреодоление мной острых вопросов, связанных с Генпланом города".

"С марта 2019 года ответственным за подготовку Генерального плана до принятия является заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, и эту информацию можно отследить по протоколам поручений. То есть по этой логике необходимо освободить другого заместителя. А я не хочу быть человеком, на которого возлагают ответственность за провалы, которые я не совершал", - заявил Спасибко.

По его словам, 20 сентября подписано распоряжение № 1677, согласно которого контроль за Департаментом градостроительства и архитектуры и Департаментом земельных ресурсов передано другому заместителю. "Возможно, перераспределение сфер влияния и был основной целью всех этих действий", - предположил Спасибко и добавил, что планирует продолжать работать "на благо родного Киева".

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на брифинге Киевский городской голова, председатель КГГА Кличко заявил, что заместители председателя КГГА Дмитрий Давтян и Александр Спасибко написали заявления об увольнении.

Также Кличко представил своего нового советника - предпринимателя и основателя Comedy Club UA Максима Бахматова, выразив надежду, что правительство согласует кандидатуру Бахматова на должность заместителя председателя КГГА.

"Я пообщался с господином Давтяном. Я попросил написать заявления и одного, и другого (Давтяна и Спасибко). Их обязанности распределены между другими заместителями. Часть теперь это часть ответственности, которая возложена на Максима Бахматова. И сейчас мы подаем документы в Кабмин. На данный момент что я могу сделать - это назначить Бахматова советником, а потом уже будут следующие шаги. Если вы знаете, к сожалению, я как Киевский городской голова, как председатель КГГА не могу назначить или уволить своих заместителей без согласования с Кабинетом министров...", - сказал Кличко.

Сегодня, 24 сентября, Давтян сообщил, что не писал заявление об увольнении с должности.