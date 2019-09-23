В ВР зарегистрировали альтернативный законопроект о столице – Кличко

Законопроект разработан при участии команды нынешнего мэра Киева.

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект о столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на пресс-конференции.

Читайте такжеДепутаты Киевсовета готовы объявить недоверие Кличко«Мы предложили альтернативный законопроект о столице, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Там четко прописано, что у киевлян должно остаться право выбирать власть в своем городе. И эта власть должна быть подотчетной и ответственной исключительно перед киевлянами, а не назначаться сверху», – сказал Кличко.

По его словам, речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» (№ 2143-1) от 19 сентября.

Как отметил мэр Киева, независимо от того, законопроект ли это от провластного большинства, или альтернативный, оба проекта должны быть представлены на общественное обсуждение, дискуссию с экспертами, и только после этого выноситься на голосование в парламенте.

«А не с турбореактивностью проголосовать, а потом читать, что же приняли в итоге», – заявил Кличко.

Мэр в очередной раз подчеркнул, что в законопроекте о столице, подготовленном народными депутатами от провластного большинства, который сейчас обсуждают в СМИ, нет ничего общего с принципами самоуправления или децентрализации.

В пресс-службе Кличко УНИАН сообщили, что альтернативный законопроект разработан при участии команды нынешнего мэра Киева и подготовлен группой народных депутатов, в частности выходцев из партии УДАР и представителей партии «Европейская солидарность».

На сайте ВР текст законопроекта № 2143-1 пока отсутствует. Одновременно отмечается, что его инициаторами являются 9 народных депутатов IX созыва.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» (№ 2143), а 19 сентября Верховная Рада включила его в повестку дня сессии.

21 сентября в Киеве презентовали проект закона «О Киеве – столице Украины». Презентацию провели народные депутаты от «Слуги народа» Александр Ткаченко и Дмитрий Гурин. По словам Ткаченко, этот законопроект и альтернативные к нему будут обнародованы в ближайшие дни.