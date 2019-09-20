В Киеве раскрыли очередную аферу чиновников Кличко с выделением 200 миллионов гривень на ремонт детсадов

Антимонопольный комитет признал незаконным предоставление КГГА государственной помощи КП "Житлоинвестбуд-УКБ" без конкурса. Теперь КП должно вернуть на счета КГГА незаконно использованные средства.

В целом на ремонтные работы уже потрачено более 200 млн грн, в 10% дошкольных заведений они еще не начались.

Подрядчики – исполнители работ, как сообщают СМИ, приближенные к действующему заместителю мэра Киева Виталия Кличко, депутату Киевсовета Вячеславу Непопу. Именно он сейчас координирует работу Департамента строительства и жилищного обеспечения. Более того, когда 2017 года "Житлоинвестбуд-УКБ" распределял миллионы подрядчикам, именно Непоп возглавлял эту коммунальную структуру.

Об этом в своем материале «Схема Непопа: 200 млн на детсады через своих – АМКУ требует вернуть деньги КГГА» пишет движение ЧЕСНО.

Как сообщается в расследовании, в 80 столичных детсадах должны были сделать ремонт. В 73 из них работы уже начали, а еще 7 ждут начала ремонтных работ. Из бюджета города уже выделено более 200 млн грн. Эти средства поступили заказчику работ в 2018 году.

Вместо того, чтобы Департамент образования и науки самостоятельно провел тендеры и определился с подрядчиком, деньги решили направить на счет КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Об этом говорится в распоряжении Кличко. Руководителем этого коммунального предприятия в 2002-2018 годах был нынешний депутат Киевсовета от «Солидарности» Вячеслав Непоп.

Читайте такжеВоровавшие деньги киевлян разбойники должны сесть за решетку – ТкаченкоИменно в 2018 году "Житлоинвестбуд-УКБ" перечислил эти средства предприятиям, которые, по утверждению журналистов, связанны с Непопом.

Прежде чем начать такие работы, распорядитель средств, которым в данном случае был департамент КГГА, должен был обратиться в АМКУ, чтобы убедиться, правильно ли используются бюджетные средства.

Общественное движение ЧЕСНО попросило АМКУ ответить, обращался распорядитель средств для получения заключения, существует ли такой вывод, и в случае его наличия предоставить копию для дальнейшего анализа.

АМКУ объяснил, что для получения заключения распорядитель обратился лишь в январе 2019 года, поэтому пока еще продолжается анализ материалов. Есть промежуточный вывод о том, что КГГА не имела права определять заказчиком работ КП "Житлоинвестбуд-УКБ", а необходимо было провести конкурс для делегирования этих функций.

Несмотря на это, большинство тендерных закупок КП "Житлоинвестбуд-УКБ" осуществило 2018 года, то есть за год до того, как обратилось в АМКУ. Итак, необходимого вывода Антимонопольного комитета Украины на момент проведения тендеров КП не имало.

Сам Непоп прокомментировал свои дальнейшие действия и как так случилось, что работы выполнялись без заключения АМКУ.

"Нам не понятно, почему в прошлом году все было нормально, а в этом году Антимонопольный комитет не дал окончательного заключения, а дал только предварительный. Мы пойдем в суд, до конца!" – отметил Непоп.

Ремонтом в одном из детсадов на Оболони заинтересовалась даже прокуратура, поскольку КП перечислило победителю тендера средства, а работы так и не начались.

В целом по состоянию на январь 2019 года КП освоило более 203 млн грн бюджетных средств. А в этом году финансирование оно еще не получало.

10 сентября Движения ЧЕСНО стало известно о промежуточном выводе АМКУ, в котором указано, что поддержка, которая предоставляется из бюджета города Киева для осуществления функций заказчика, является государственной помощью, недопустимой для конкуренции, поэтому предоставленная КП "Житлоинвестбуд-УКБ" поддержка является незаконной. Поставщикам такой государственной помощи необходимо прекратить ее предоставление.

Кроме того, профильному департаменту КГГА нужно обеспечить возврат незаконной государственной помощи, признанной недопустимой для конкуренции.

В случае невозврата коммунальным предприятием "Житлоинвестбуд-УКБ" средств городского бюджета департамент обязан подать на это КП в суд.

Взять комментарий у и.а. директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ" Сергея Даниловича не удалось, но секретарь сообщила, что у него совещание и вообще он устных комментариев не дает, поэтому порекомендовала обратиться письменно, чтобы получить письменный ответ в установленный действующим законодательством срок. Общественное движение ЧЕСНО отправило запрос, но ответа по состоянию на 19 сентября не получило.

Читайте такжеДепутат Киевсовета объяснил, как команда Кличко украла 600 миллионов на ремонте Шулявского мостаОтметим, что это коммунальное предприятие подчинено Департаменту строительства и жилищного обеспечения КГГА, который с 2010 до 2014 года возглавлял сам Данилович.

Движение ЧЕСНО также направило письмо НАБУ с уведомлением о нарушении законодательства.

Возникает вопрос: почему распорядитель средств сам не проводит тендеры на выполнение определенных работ, а делает это через КП, так называемую "прокладку", где оседает часть денег из местного бюджета/средств налогоплательщиков? Ведь за услуги, которые предоставляет предприятие, в частности осуществления тендерных закупок и юридическое оформление сделок, оно получает определенную оплату. А также почему только 2019 года подали документы в АМКУ для получения заключения относительно государственной помощи?

Целью контроля за государственной помощью является уменьшение негативного влияния на конкуренцию, прозрачное и рациональное расходование государственных средств с введением общественного контроля над этим процессом, а также создание равных условий.

Государственная помощь, которая предоставляет нечестные преимущества определенным компаниям, может навредить другим предприятиям.

Согласно законодательству, государственная помощь может реализовываться путем предоставления государственных средств субъектам хозяйствования в виде дотаций, субсидий, грантов и даже увеличение уставного капитала государственных и коммунальных предприятий из государственных средств.

При определенных условиях такие действия государства (в лице органов государственной власти или местного самоуправления) могут быть признаны по решению АМКУ государственной помощи, недопустимой для конкуренции, которая подлежит возврату в государственный бюджет.

Также, согласно Закону Украины "О защите экономической конкуренции", все решения, распоряжения, приказы и тому подобное, которые имеют силу на территории определенного региона и влияние на конкуренцию на соответствующем рынке (в данном случае – рынок капитального строительства), должен изучать АМКУ для определения того, влияют ли они на конкуренцию.