Депутаты Киевсовета готовы объявить недоверие Кличко

Депутат горсовета Сагайдак сообщил, что сегодня на "шулявскую развязку" хотят выделить дополнительные 230 миллионов.

Депутаты Киевского городского совета пригрозили объявлением недоверия городскому голове Виталию Кличко в случае выделения на реконструкцию "шулявской развязки" дополнительных 230 миллионов гривен на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат горсовета Илья Сагайдак.

"Если на сегодняшнем заседании Киевсовета политический банкрот Кличко попытается незаконно передать на «псевдо» Шулявскую развязку еще 230 млн грн «Североукраинскому строительному альянсу», мы начнем процедуру объявления недоверия и досрочного прекращения полномочий городского головы", - подчеркнул депутат.

Он напоминает, что вчера депутаты подали коллективное обращение в НАБУ о совершенном Виталием Кличко преступлении.

"Он своим распоряжением незаконно выделил дополнительно 114 млн грн на «псевдо» Шулявку, несмотря выплаченный 100% аванс, выполнение только 10% (деньги генподрядчик использовал в других целях), а даже новой сметы и экспертизы нет!", - возмущается депутат.

По его мнению, это просто "выбрасывание денег в черную дыру", а Кличко напоследок "вымывает" деньги из бюджета.