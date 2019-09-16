Воровавшие деньги киевлян разбойники должны сесть за решетку – Ткаченко

Народный депутат просит Кабмин провести аудит деятельности Виталия Кличко и КГГА.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра В.Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур.

Об этом Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что такой аудит был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен.

«Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян сели за решетку», - отмечает Ткаченко.

По его словам, необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно.

«Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно уличались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий», - пишет народный депутат.

По его информации, почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА во времена Кличко не были доведены до финального конца, и ни один вор не оказался за решеткой.

«Игнорирование вопиющих коррупционных скандалов в КГГА кабмином Гройсмана не удивляет, потому что Кличко был полностью встроен в вертикаль Порошенко и Гройсмана. Он был «своим парнем», это была обычная круговая порука. Я обращаюсь ко всем, кто работает в КГГА и команде Кличко: если, как вы утверждаете, вам нечего скрывать, то не надо нервничать, аудит только докажет вашу невинность», - подчеркивает Ткаченко.

Народный депутат заявляет, что Киев нуждается в перезагрузке.

«Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на безотлагательном принятии нового Закона «О столице» и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе. Киевляне заслуживают качественных изменений и достойной жизни. Мы вернем гордость за столицу», - пишет Ткаченко.