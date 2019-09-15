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Киев попал в топ-50 городов по количеству камер видеонаблюдения

03:03, 15 сентября 2019
Киев
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Киев оказался на 49-м месте рейтинга / фото УНИАН

Соответствующий рейтинг составила британская компания Comparitech.

Исследователи собирали информацию о количестве камер с помощью открытых источников, не учитывая количество частных камер, а только те объекты, которые установлены на государственных учреждениях.

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Киев оказался на 49-м месте рейтинга — 2,10 камер на 1000 населения. Всего, по данным рейтинга, в городе около 6,2 тысячи камер.

Первое место занял китайский Чунцин, в котором более чем 15 миллиона населения более 2,5 миллиона камер.

В первый пятерке также китайские города Шэньчжэнь, Шанхай, Тяньцзинь и Цзинань.

В первую десятку вошли только два города, что не в Китае — Лондон и Атланта.

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Теги: #Киев#камеры видеонаблюдения в Киевепогода в Киеве