Кличко: В этом году планируем заменить около 20 тысяч старых уличных фонарей на современные

Только в 2019 году уже обустроили современное и энергоэффективное LED-освещение на 30 улицах столицы.

В этом году в Киеве планируют заменить на LEDы около 20 тысяч светильников.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы продолжаем делать Киев еще красивее и комфортнее. В частности, заботимся о том, чтобы столица была освещенной и безопасной. Продолжаются работы по замене старого освещения на новые энергоэффективные LED-светильники на улицах, магистралях, бульварах и мостах, придомовых территориях, в парках и скверах города, - отметил Кличко. - На днях, в частности, устанавливают новое освещение на Отрадном проспекте", - добавил он.

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По словам мэра Киева, также продолжаются работы по замене светильников на новые LEDы на проспектах Победы и Гагарина, Харьковском шоссе, на развязках возле метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Славутич". На улицах Макеевской, Теодора Дрейзера, Гната Юры, Драгоманова и других.

Только в 2019 году уже обустроили современное и энергоэффективное LED-освещение на 30 улицах столицы. В планах - до конца года заменить светильники также в Мариинском парке, парке “Городской сад”, в Пуще-Водице, на аллее Героев Крут и аллеи бульвара Дружбы Народов.

"Всего в этом году планируем заменить на LEDы около 20 тыс. светильников. За два предыдущих года заменили свыше 12 тыс. светильников. Важно, что LED-светильники – это не только современное яркое освещение, но и в дальнейшем - значительная экономия для городского бюджета. Новое освещение позволяет сэкономить порядка 30-40% на потреблении электроэнергии. Кстати, на затратах электроэнергии прошлого года мы сэкономили почти 11 миллионов гривень", - подчеркнул Виталий Кличко.