Кличко: За последние два года город приобрел 110 квартир для детей-сирот

По словам Кличко, сегодня в столице на квартирном учете состоит 353 ребенка-сироты.

За последние два года за средства городского бюджета было приобретено 110 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время вручения сертификатов на получение жилья, сообщается на сайте klichko.org.

«Сегодня у нас хороший повод, чтобы собраться в столичной мэрии. Мы вручаем сертификаты на получение жилья киевлянам, которые нуждаются в нашей особой поддержке и заботе - детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. 21 однокомнатная квартира расположена в новых домах по улице Метрологической. Это – жилье, которое готово принимать своих новых хозяев. Уверен, уже на днях вы сможете посмотреть на свои квартиры и начать их обустраивать», - отметил мэр.

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Он напомнил, что еще несколько лет назад в среднем не более 5 человек в год из числа детей-сирот имели возможность реализовать свое право на получение жилья. По словам Кличко, сегодня в столице на квартирном учете состоит 353 ребенка-сироты и лиц этой категории.

«За последние два года за средства городского бюджета приобрели 110 квартир. Это позволит значительно улучшить ситуацию. В частности, в прошлом году из городского бюджета выделили более 76 миллионов гривень на строительство жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Только в марте этого года мы передали 24 квартиры детям-сиротам и детям», - отметил мэр столицы.

В этом году в городском бюджете предусмотрели 50 млн грн. для приобретения жилья льготным категориям граждан. Еще 14 млн грн. будут направлены для приобретения жилья детям-сиротам за счет государственной субвенции местным бюджетам.