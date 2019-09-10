Живой квартал Respublika: открытие масштабного проекта от КАН

Respublika – это место отдыха и подзарядки для тех, кто ежедневно заряжает Киев.

7 сентября состоялось большое открытие нового жилого комплекса "Республика" от компании KAN, который расположен у станции метро "Теремки". Строительство завершилось даже раньше указанных сроков, потому что такой подход к срокам сдачи и качества объектов лежит в основе философии компании KAN.

В Respublika все открыто для новых привычек, новых идей и новых впечатлений. Здесь можно начать бегать утром, найти компанию, чтобы играть в баскет после работы, встретить будущего бизнес-партнера и наконец завести собаку, о которой давно мечтали. Это место отдыха и подзарядки для тех, кто ежедневно движет и заряжает Киев.

Благодаря большой площади и малоэтажности, от 8 до 10 этажей, удалось создать комфортную среду, в которой люди не ограничены стенами своих квартир. Неординарность архитектуры домов подчеркнута с помощью округленности фасадов, напоминающие айфоны и трендовым цветам.

Клиенты в зависимости от состава семьи имеют возможность индивидуального подбора планирования PRO-квартир, которые были разработаны вместе с archimatika. Имеет квартал и развитую инфраструктуру: "Академия спорта А +" с гольфом, баскетбольными, футбольными, волейбольными полями и первыми в Украине кортами для паддл-тенниса; собственная BBQ зона; детские игровые зоны и аттракционы; Public center и прочее. Уже ведется реализация детского сада и школы. Приятно удивила возможность бесплатно пользоваться велосипедами, гироскутерамы, теннисными ракетками, мячами и другим необходимым инвентарем для занятий спортом в любое время.

Большое внимание в KAN уделяют добрососедству, так Respublika стала местом, где друзья становятся соседями, а соседи - друзьями. Для активного нетворкинга жителей в комплексе реализуют Publik Center. Он состоит из декоративно-ландшафтной части, большого детского клуба и площадки, вокруг которых построены «островки» ресторанов, уютных кафе и магазинов. Уже в день открытия гости оказались в оазисе природы, тени взрослых деревьев и кустарников. Жителям Resublika не пришлось ждать 10 лет, как это бывает обычно, чтобы увидеть 7-ми метровые деревья во дворе новостройки.

В честь открытия комплекса компания KAN Development устроила большой добрососедский праздник с участием Натальи Могилевской, звездой сериала «Школа» Анны Тринчер и известной блогершой Джерри Хейл. Также было много спортивных выступлений и мастер-классов по гольфу, баскетболу, футболу, волейболу и паддл-теннису. А хедлайнером праздника стала группа сотрудников девелопера KAN Voices во главе с основателем компании Игорем Никоновым.

Не забыли на празднике и о малышах: 7-ми метровая фото-зона, огромный твистер, надувные детские батуты, научные шоу, квест комнаты, роллердром и парк веломобилей и даже станция яркого стиля, где можно было покраситься в любой цвет. Взрослые тоже времени не теряли, на полную смаковали в зонах BBQ и фудкорт. А вечером для всех болельщиков футбола вместе с телеканалом Футбол был организован просмотр победного матча Украина-Литва.