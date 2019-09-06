С 1 октября в киевском транспорте не будет кондукторов

Кондукторов перепрофилируют в контролеров.

Начиная с 1 октября в киевском городском транспорте не будет кондукторов. Их перепрофилируют в контроллеров.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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Соответствующее перепрофилирование связано с введением в столице электронного билета, который полноценно должен запуститься 31 октября.

«На сегодняшний день на предприятии «Киевпастранс» есть потребность в 600 контроллерах, однако со временем их количество может увеличиться», — добавляют в КГГА.

Напомним, киевское метро планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года. Сейчас уже жетоны не продают на ряде станций.