С 1 октября в киевском транспорте не будет кондукторов
17:40, 06 сентября 2019Киев
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Кондукторов перепрофилируют в контролеров.
Кондукторов в киевском транспорте переформатируют в контроллеров / фото УНИАН
Начиная с 1 октября в киевском городском транспорте не будет кондукторов. Их перепрофилируют в контроллеров.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
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Соответствующее перепрофилирование связано с введением в столице электронного билета, который полноценно должен запуститься 31 октября.
«На сегодняшний день на предприятии «Киевпастранс» есть потребность в 600 контроллерах, однако со временем их количество может увеличиться», — добавляют в КГГА.
Напомним, киевское метро планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года. Сейчас уже жетоны не продают на ряде станций.
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