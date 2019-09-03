Кличко проверил, как отремонтировали проезды во дворах на Троещине

На обновление межквартальных проездов в столице в 2019 году выделили почти полмиллиарда гривен.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как ремонтируют внутриквартальные проезды на Троещине – Выгуровский бульвар и прилегающие территории по отдельным адресам на улице Бальзака, Вигуровском бульваре, проспекте Маяковского.

«В столице продолжается ремонт не только дорог, но и дворов и межквартальных проездов. Немало дворов, в частности на Троещине, не ремонтировали с тех пор, как сдали жилые дома в эксплуатацию с 50–х годов прошлого века, – сказал Кличко. – Сегодня мы проверили, как осуществили капитальный ремонт на Вигуровском бульваре и внутриквартальных проездах и придомовых территориях. Раньше здесь сложно было пройти – ямы, много небрежно припаркованных автомобилей. Теперь Выгуровский – единственный пешеходный бульвар на Троещине – стал любимым местом для прогулок детей и родителей. Местные жители довольны, а это – лучшая оценка».

Начали работы на бульваре и прилегающих территориях в июле этого года. А планируют завершить уже в конце сентября. Сейчас завершили капремонт бульвара и пяти дворов. Осталось убрать МАФы в начале бульвара и провести там капремонт и завершить работы по благоустройству – ограждения зеленых зон и озеленение территорий. Продолжаются также работы по установке новых скамеек и урн. Планируют обустроить и 50 антипарковочных столбиков. Пока что их функции временно выполняют установленные полусферы.

В рамках ремонтных работ устроено новое покрытие тротуаров из ФЭМа и асфальтобетона, асфальтобетонное покрытие проездов придомовых территорий, установили 21 опору наружного освещения и 26 LED-светильников.

Длина бульвара – 550 метров. Ширина – от 6 до 20 метров.

В целом на обновление межквартальных проездов и дворов из бюджета города в этом году выделили почти полмиллиарда гривен. Обновят асфальт и благоустроят территорию более чем на 800 объектах.