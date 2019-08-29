Кличко: реконструкцию Дарницкой площади планируем завершить до конца сезона

Уже через несколько недель там будут укладывать новенькое асфальтовое покрытие.

Завершить реконструкцию Дарницкой площади столичная власть планирует до конца нынешнего дорожного сезона. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он также опубликовал видео о том, как происходит капитальный ремонт объекта.

«Столичные дорожники работают и днем, и ночью, чтобы успеть выполнить работы на запланированных объектах инфраструктуры. Сегодня капитально обновляют сразу несколько крупных магистралей, мостов и транспортных развязок, - отметил Кличко. - Например, на Дарницкой площади, где недавно начали капитальный ремонт проезжей части, уже обустроили нижний слой асфальта на проезде от проспекта Соборности на Харьковское шоссе», - написал мэр.

По его словам, работы продолжаются и на самой площади. Уже через несколько недель там будут укладывать новенькое асфальтовое покрытие.

«Кстати, как уверяют дорожники, новые материалы, которые начали использовать в строительстве столичных дорог, - более качественные и выносливые. Благодаря высокому содержанию в них щебня плотных пород, образует своеобразный «каменный скелет», покрытие не подвергается деформациям. На капитально обновлены дороги подрядчики дают 5 лет гарантии. Если же возникают проблемы – ремонтируют покрытие за собственный счет», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он добавил, что на Дарницкой площади также отремонтируют тротуары и обустроят на них ФЭМ-покрытие, обновят пешеходные переходы и установят современное LED-освещение. «Завершить реконструкцию Дарницкой площади планируем до конца нынешнего сезона. Главное - чтобы погода не подвела», - подчеркнул мэр столицы.