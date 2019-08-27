На Kyiv Smart City Forum 2019 украинская столица продемонстрирует последние достижения диджитализации – КГГА

Одна из главных тем нынешнего форума – диджитализация Киева и украинских городов для комфорта и безопасности граждан.

1 октября в конгрессно-выставочном центре «Парковый» уже в четвертый раз стартует Kyiv Smart City Forum, где презентуют последние разработки в сфере «умных» решений, инновационные достижения украинской столицы, глобальные процессы диджитализации и smart-технологии в развитии городского пространства.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Одна из главных тем нынешнего форума – диджитализация Киева и украинских городов для комфорта и безопасности граждан. Эксперты обсудят мировые тенденции в этой сфере, в частности, унификации платежных систем. Представители столичной власти презентуют развитие и перспективы цифровой инфраструктуры Киева. Также речь пойдет об инновационных экосистемах, технологиях мониторинга потребления энергетических ресурсов и оценке экологической ситуации, сортировке мусора.

В этом году участников ждут 8 тематических секций (выступления в формате SHORT TALKS, презентации, воркшопы, панельные дискуссии), 1000 м демозоны (демонстрация технологических решений вендоров, инновационные продукты для умных городов), 3500 гостей (представителей местных властей, посольств, международных организаций, бизнес-кругов, СМИ, вендоров, урбанистов, лидеров мнений). В КВЦ «Парковый» площадью более 6000 кв. м пройдет тест-драйв электрокаров и гибридов.

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В рамках форума состоится ежегодная церемония награждения городов-инноваторов Smart Город 2019. Лучшие городские проекты, общественные и государственные инициативы будут определены в 5 номинациях:

открытый инновационный город – за успешное привлечение жителей к процессам управления городом на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

лучшая транспортная модель города – за высокие стандарты в развитии городской транспортной инфраструктуры;

самый комфортный город для жизни – за самые высокие стандарты проживания и высокий уровень удовлетворенности жителей;

город стартапов – за поддержку запуска новых инновационных проектов и технологических решений для совершенствования городского пространства;

экологически ответственный город – за использования умных технологий для защиты и восстановления городской экосистемы.

Как известно, в прошлом году в рамках церемонии столицу признали "Самым комфортным городом для жизни".

Ознакомиться с подробной программой Kyiv Smart City Forum 2019 можно по ссылке.

Напомним, что Kyiv Smart City Forum основан для привлечения ведущих компаний мира к реализации инновационных проектов в Киеве, налаживания сотрудничества киевской власти и иностранных экспертов в сфере инновационных технологий, внедрения проектов с применением новейших информационно-коммуникационных технологий.