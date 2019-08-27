В Совете адвокатов Киева рассказали, что делать юристам с поддельными адвокатскими свидетельствами

Разработали четкий механизм, по которому такие юристы могут узаконить свой статус на льготных условиях.

Начиная с 2016 года в Киеве больше 1000 юристов получили поддельные адвокатские свидетельства, выданные общественной организацией, не имеющей отношения к легитимным органам адвокатского самоуправления. Примерно 100 из них уже узаконили свой статус, воспользовавшись льготными условиями, предоставленными Советом адвокатов и КДКА Киева.

Об этом в своем блоге написал Петр Рябенко, глава Совета адвокатов Киева.

Он также разъяснил, как именно можно получить подтвержденное свидетельство о праве осуществлять адвокатскую деятельность вместо поддельного.

- Мы не только постоянно проводим разъяснительную работу, подробно рассказываем, как выглядит законная процедура допуска к профессии адвоката и где ее нужно проходить, но и всеми силами содействуем тем юристам, которые уже попались на обман, - пишет Рябенко. - В частности, для них действуют льготные условия получения свидетельства о праве осуществлять адвокатскую деятельность. Им нужно сдать квалификационный экзамен повторно, но уже в легитимном органе адвокатского самоуправления.

Глава Совета адвокатов города Киева также отметил, что процедура экзамена для тех, кто ошибочно обратился и прошел весь путь получения статуса адвоката в нелегитимных организациях - та же, что и для всех. Но в Совете адвокатов и КДКА Киева понимают, что у таких кандидатов уже могут быть клиенты и дела, поэтому идут им навстречу и рассматривают их заявления в первую очередь. То есть, экзамены назначают в кратчайшие сроки.

Он также пояснил, что если кандидат в адвокаты уже прошел стажировку или же у него есть стаж работы помощником адвоката, то совет адвокатов региона может принять решение о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью без повторного прохождения стажировки.