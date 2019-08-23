Кличко обсудил с президентом Всемирного банка вопросы децентрализации

На встрече речь шла о важности продолжения реформы по децентрализации в Украине и усилении местного самоуправления.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, который прибыл в Украину. Во встрече также приняли участие мэры Мариуполя Вадим Бойченко и Хмельницкого Александр Симчишин.

По словам Кличко, на встрече речь шла о важности продолжения реформы по децентрализации в Украине и усилении местного самоуправления.

"Обсудили также дальнейшие преобразования ради финансовой способности украинских городов и поселков, другие реформы, которые требуются сегодня на местах. Это и создание муниципальной полиции. Это и влияние городских властей, например, на назначение глав районов в столице. Потому что у нас их назначает президент, а мэр Киева не может не то, что уволить главу района, а даже выговор ему без согласования с президентом вынести не может!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Также, как отметил Кличко, речь шла о перспективах сотрудничества с международными финансовыми институтами в привлечении средств под муниципальные гарантии на строительство важных для всех городов Украины объектов транспортной инфраструктуры, мусороперерабатывающих заводов и других.