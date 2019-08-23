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В Киеве развернули огромный флаг Украины (фоторепортаж)

16:53, 23 августа 2019
Киев
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Желающие фотографировались на фоне флага / УНИАН

Так, в Киеве утром украинский флаг торжественно поднял президент Владимир Зеленский на Софийской площади. Затем Виталий Кличко торжественно поднял государственный флаг у здания мэрии Киева. 

Кроме того, в этот праздник огромный флаг Украины пронесли по улицам столицы. Красочными фото поделился корреспондент УНИАН:

Как сообщал УНИАН, в Одессе на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый флаг Украины.

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Теги: #Киев#флаг Украиныпогода в Киеве