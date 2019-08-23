В Киеве развернули огромный флаг Украины (фоторепортаж)

Сегодня Украина празднует День флага.

В пятницу, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага, церемонии поднятия которого сегодня прошли по всей стране.

Так, в Киеве утром украинский флаг торжественно поднял президент Владимир Зеленский на Софийской площади. Затем Виталий Кличко торжественно поднял государственный флаг у здания мэрии Киева.

Кроме того, в этот праздник огромный флаг Украины пронесли по улицам столицы. Красочными фото поделился корреспондент УНИАН:

Как сообщал УНИАН, в Одессе на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый флаг Украины.