В Киеве развернули огромный флаг Украины (фоторепортаж)
16:53, 23 августа 2019Киев
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Сегодня Украина празднует День флага.
Желающие фотографировались на фоне флага / УНИАН
В пятницу, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага, церемонии поднятия которого сегодня прошли по всей стране.
Так, в Киеве утром украинский флаг торжественно поднял президент Владимир Зеленский на Софийской площади. Затем Виталий Кличко торжественно поднял государственный флаг у здания мэрии Киева.
Кроме того, в этот праздник огромный флаг Украины пронесли по улицам столицы. Красочными фото поделился корреспондент УНИАН:
Как сообщал УНИАН, в Одессе на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый флаг Украины.
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