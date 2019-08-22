Кличко: 2 сентября мы откроем новую энергоэффективную, «умную» школу в Днепровском районе

2 сентября в Киеве откроют новую энергоэффективную и "умную" школу в Днепровском районе на улице Хорольской, 19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки завершения строительных работ.

"Сейчас мы находимся в обновленной школе на улице Хорольской. И хоть мы говорим, что эту школу реконструировали, но на самом деле, построили заново, - сказал Кличко. - Школа будет комфортной и современной. Вроде энергоэффективной и «умной» школы № 334 на Харьковском массиве, которую мы открыли в прошлом году. И, к тому же, самой большой школой в Киеве и одной из крупнейших школ в Украине. Учиться здесь более тысячи школьников. 2 сентября, в понедельник, приглашаем и родителей, и учеников в новую и красивую школу", - добавил он.

Сейчас на объекте завершают ремонтные работы, устанавливают сантехнику, а также оборудование в спортивных залах, актовом зале, ведутся работы по благоустройству территории. Сегодня на объекте работает более 300 специалистов.

Как отметил мэр Киева, ранее здесь функционировало старое двухэтажное здание школы, построенное более 100 лет назад. Его демонтировали и возвели новое, современное 4-этажное помещение.

Школа рассчитана на 36 классов. На первом и втором этажах разместят начальную школу, на третьем и четвертом – среднюю и старшую школу.

Образовательное учреждение будет иметь три спортзала, бассейн, актовый зал, библиотеку, медицинский блок, столовую, музей, тир. Игровые комнаты и спальные комнаты для младших классов. В школе будет все необходимое оборудование для интересного и эффективного обучения – интерактивные экраны, системы для изучения иностранных языков, компьютерные классы.

Здание - энергоэффективноя, со своим тепловым пунктом. Каждый класс оборудован датчиком температуры, с помощью которого будет осуществляться автоматическое регулирование подачи тепла в учебные кабинеты.

Для экономии электроэнергии устанавливают только энергоэффективное оборудование и LED-освещение.

Школа на Хорольской будет удобна для людей с инвалидностью – здесь обустроили входы в здание на уровне земли,предусмотрели лифты и пандусы. Здание имеет видеонаблюдение, охранную сигнализацию, систему противопожарной защиты.

"Эта школа – № 42 на ул. Хорольской и школа № 334 на Харьковском массиве, которую мы открыли год назад, – это новый стандарт учебных заведений, который мы воплощаем в столице. Все школы и садики в Киеве должны соответствовать этим стандартам. Чтобы детям было и комфортно, и интересно учиться", - подчеркнул Виталий Кличко.

Сейчас в столице продолжается реконструкция еще четырех садиков – в Дарницком, Подольском и Оболонском районах.

Садик на улице Бориспольской, 28/1 в Дарницком районе (№652) планируют открыть в октябре.

Также осуществляется строительство с нуля двух детских садов – на Троещине (улица Радунская) и в Соломенском районе (бульвар Вацлава Гавела).

Напомним, в бюджете Киева на 2019 год на сферу образования выделено почти 18 млрд грн. В целом за 5 лет в Киеве построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детских садов