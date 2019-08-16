Депутат Киевсовета объяснил, как команда Кличко украла 600 миллионов на ремонте Шулявского моста

В Киевсовете сообщили, что Кличко знал о сговоре на тендере по Шулявской развязке и все равно просил выделить 100%-й аванс подрядчику.

Экс-замглавы КГГА и депутат Киеврады Илья Сагайдак на своей странице в Фейсбук показал документы о сомнительных действиях мэра Киева Виталия Кличко во время финансирования строительства Шулявской развязки.

Читайте такжеУ Кличко разрешили скандальному пастору Черновецкого Сандею Аделадже построить новый микрорайон на Позняках«В июне 2018 года выходит программа Схеми: корупція в деталях - RFERL о сговоре на тендере по Шулявской развязке на 600 млн грн. В выпуске журналист уведомляет Кличко о результатах расследования, уточняя про подделку документов и тд», - пишет Сагайдак.

Он отмечает, что несмотря факт очевидного сговора и проведения расследования АМКУ, которое завершилось штрафом на 112 миллионов гривень для компаний, участвовавших в тендере, Кличко все-равно лично обратился к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой выделить подрядчику 100%-й аванс.

«В августе 2018 года Антимонопольный комитет открывает расследование по факту сговора на тендере, которое в итоге доказало сговор и оштрафовало компании на 112 млн грн. Внимание!!! 22 октября 2018 года Кличко лично обращается к Гройсману с предложением выдать подрядчику 100% аванс!!! 100% аванс организатору фиктивного тендера», - пишет Сагайдак.

Сагадак также показывает письмо от Министерства экономики с предостережением о том, что подрядчику нельзя выдавать авансом все 100% средств, поскольку после этого город уже не будет способен влиять на подрядчика.

«По состоянию на сегодня, аванс успешно выдан, но актов не видать», - отметил депутат, демонстрируя постановление Кабмина Гройсмана о внесении изменений в ряд других постановлений, касающихся строительства Шулявской развязки.

«По информации из СМИ, подрядчик пытается подать новую смету примерно на 1,5 - 2 млрд грн! Город теперь в заложниках, никто строить согласно тендеру за 600 млн не собирается. Связан ли Кличко с этим преступлением?», - пишет депутат.

Как сообщал УНИАН, это уже не первые обвинения в адрес городских властей о причастности к финансовым махинациям.

Автор альтернативной развязки на Шулявке, бывший специалист Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Виктор Петрук заявил, что вопрос с увольнением Кличко с должности председателя КГГА завершится ничем и Кличко продолжит занимать этот пост до тех пор, пока будет Кабмин Гройсмана.

Связано это, по его мнению, с тем, что в отнощениях между Кличко и представителями Кабмина Гройсмана существуют тесные коррупционные связи, которые позволяют им совместно использовать инфраструктурные проекты в столице в качестве инструмента для хищений на сотни миллионов гривень.