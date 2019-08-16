У Кличко разрешили скандальному пастору Черновецкого Сандею Аделадже построить новый микрорайон на Позняках

Согласно документу, на пяти земельных участках общей площадью около 51 га планируют возвести два жилых комплекса, торговый и развлекательный центры, теннисные корты, бары-рестораны и культурно-религиозный центр.

В Киевской горгосадминистрации (КГГА) решили комплексно застроить 11-й микрорайон жилого массива Позняки-Западные в Дарницком районе столицы.

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Как пишет издание "КиевVласть", соответствующие Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование выданы четырем компаниям, среди которых в т.ч. “Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов” скандально известного пастора Сандея Аделаджа. Согласно документу, на пяти земельных участках общей площадью около 51 га планируют возвести два жилых комплекса, торговый и развлекательный центры, теннисные корты, бары-рестораны и культурно-религиозный центр. Строительство также предусмотрено в границах прибрежных защитных полос Днепра.

Как стало известно из приказа Департамента градостроительства и архитектуры КГГА от 25.07.2019 года №877, для проектирования в 11-м микрорайоне жилого массива Позняки-Западные комплексной застройки территории с объектами социально-бытового, общественного, культурного назначения, а также зон отдыха и благоустройства для общественных потребностей были выданы градостроительные условия и ограничения (ГУО). Документы на комплексную застройку выдали четырем компаниям: ООО “Академ-Клуб” (ТОВ “Академ-Клуб”) (*), ЧП “Фирма “Витория” (ПП “Фірма “Вікторія”) (**), ЧП “Орест” (ПП “Орест”) (***) и Религиозная организация “Христианская религиозная община “Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов”.

Согласно ГУО, строительство планируется в 11-м микрорайоне жилого массива Позняки-Западные, на Днепровской набережной (район залива Берковщина, а также между Киевским городским крейсерским яхтклубом и ООО “Княжий затон”) в Дарницком районе. В частности, застраивать планируют пять участков.

Как указано в ГУО, функциональное назначение пяти участков – частично территория многоэтажной жилой застройки, частично территория общественных зданий и сооружений, частично территория улиц и дорог, частично территория зеленых насаждений общего пользования, в соответствии с детальным планом территории (ДПТ) 11-го микрорайона Позняки-Западные, утвержденного решением Киевсовета от 15.11.2007 года №1218/4151. Все указанные участки находятся в коммунальной собственности.

Как видно по схеме функционального зонирования территории, первый (24,5067 га) и второй участки (15,7369 га) предназначены для строительства жилых комплексов для проживания 11 тыс. человек. На третьем участке (4,5013 га) должны возвести офисно-торговельний комплекс, на четвертом (3,9616 га) рекреационный комплекс, на пятом (2,6221 га) – культурно религиозный центр в форме ихтиса – знака верующих в виде рыбы.

Участок проектирования попадает в зоны охраняемого ландшафта, особого контроля (полосы воздушных подходов), подтопления природного и техногенного характеров. Часть участка попадает в зону звукового давления до 70 дБ.

Религиозная организация “Христианская религиозная община “Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов” существует почти 25 лет. Руководителем числится Олег Кислов, подписанты – Вера Мельник и Абоседе Аделаджа. Учредителями считаются физические лица-члены организации.

Отметим, что Абоседе Аделаджа – супруга скандально известного Сандея Аделаджа, пастора “Посольства благословенного Царства Божьего для всех народов”. Напомним, в свое время СМИ много писали о том, что Сандей Аделаджа запятнал себя построением финансовых пирамид и обмане людей. Так, в 2010 году пастора обвиняли в том, что он рекомендовал своим прихожанам нести сбережения в компанию “Кингз-кэпитал”, которая оказалась банальной финансовой пирамидой. В итоге ее краха сумма ущерба, нанесенного пострадавшим от аферы, составила более 141 млн гривен.

Напомним, что на богослужения к Сандею Аделадже любил в свое время захаживать экс-мэр Киева Леонид Черновецкий. Он и некоторые члены его “молодой красивой команды” даже считались постоянными прихожанами “Посольства Божьего”.

Отметим, ДПТ 11 микрорайона Позняки-Западные был разработан в ГП “Институт Киевгенплан”. Документ предполагает преображение 170 га территории правого прибрежья Днепра, раскинувшейся между Днепровской Набережной, заливом Берковщина и Южным мостом. Когда-то эта территория числилась за селом Осокорки, но в ходе строительства развязки за Южным мостом, проспекта Бажана и современных левобережных жилых массивов столицы, большая часть села была снесена.

Согласно ДПТ 11-го микрорайона Позняков-Западных, здесь практически полностью исчезают частные домовладения. Остатки усадеб бывшего села Осокорки планируется снести, а людей переселить в современные высотки. Построить здесь могут 5 жилых комплексов: два в южной части территории и три в центральной.

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По информации сайта “Где в Киеве жить хорошо?”, за прошедшие 12 лет со дня утверждения ДПТ в его границах появились только жилые новостройки, да и то со всем не в тех местах и не в том объеме, как это было предусмотрено ДПТ.. Так, сейчас в 11 микрорайоне Позняки-западные строятся и построены следующие ЖК: “Заречный” (на месте планируемого ЖК А-1), “Славутич” (вместо запланированного цирка), “Славутич 2.0” (на месте планируемого офисно-жилого ЖК Б-3), ЖК “Севен” (на месте планируемого ЖК А-4) и “Ривер Стоун” (вместо запланированного бизнес-центра и части парка “Прибрежный”).

Напомним, что разрешение на начало проектирования упомянутого жилого комплекса бизнес-класса “Славутич 2.0”, что на проспекте Н. Бажана, 151-Б, КГГА выдала застройщику в апреле 2019 года. При этом на то время четыре из шести домов ЖК уже были возведены, а квартиры в них давно выставлены на продажу. Данный “лакомый” участок земли 15 лет назад был передан в аренду для строительства торгово-офисного центра компании ООО “Нико Инвест”, в учредителях которой ранее числился бизнес-партнер министра юстиции Павла Петренко. После невыполнения застройщиком обязательств по договору аренды столичные власти не один год пытались вернуть землю в пользование города. Однако после длительного судебного процесса и пассивной позиции Киевсовета, городские власти не только оставили за скандальным ООО “Нико Инвест” право на аренду участка, но и разрешили строить там целый жилой комплекс.

Отметим, что Департаментом градостроительства и архитектуры с 1 ноября 2016 года руководит Александр Свистунов. Курирует данное направление заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.