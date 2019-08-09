Кличко показал процесс реконструкции третьей очереди парка "Наталка" на Оболони (видео)

В рамках реконструкции завершается обустройство пешеходных дорожек, двух спортивных площадок и других объектов.

В Киеве в этом году уже обновили 26 парков и скверов.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко и опубликовал видео о том, как идет реконструкция третьей очереди парка "Наталка" на Оболони.

"Обновленную часть зеленой зоны - от центрального входа до гольф-клуба - откроем в начале осени. Но отдыхать там уже можно и нужно. Работы, которые продолжаются в парке, этому не мешают", - написал Кличко.

Он отметил, что в рамках реконструкции завершают обустройство пешеходных дорожек из ФЭМ, установили современные скамейки и урны, камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, освещение, систему полива. Высадили газоны и цветники.

"Обустраиваем две спортивных площадки. На одной из них смогут заниматься и люди с инвалидностью. Также в "Наталке" будет самая большая детская площадка в столице. Площадью почти 2 тыс. кв.м, с уникальными объектами для игр, в частности, с пирамидой высотой 6 м. Есть в парке и специальная огороженная площадка для выгула собак, - отметил мэр столицы.

"Сегодня в "Наталку" едут отдыхать со всего города. Потому что он является "золотым стандартом" того, как нужно восстанавливать зоны отдыха", - написал Виталий Кличко.